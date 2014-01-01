Геттерих Гейнрих Гейнрихович
Место рожденияРоссийская Империя, колония Hummel/Brockhausen
Дата рождения1895 ст.
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895 ст.
Отец: Hederich Heinrich Michael
Мать: Hederich Maria Katharina
Российская Империя, колония Hummel/Brockhausen
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Амалия Гейнриховна
Мать ребёнка: Геттерих Луиза Юлиусовна
СССР, АССР НП, колония Hummel/Brockhausen
Смерть
1942