Геттерих Гейнрих Гейнрихович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Геттерих Гейнрих Гейнрихович

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Место рождения

Российская Империя, колония Hummel/Brockhausen

Дата рождения

1895 ст.

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895 ст.

Отец: Hederich Heinrich Michael

Мать: Hederich Maria Katharina

Российская Империя, колония Hummel/Brockhausen
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Амалия Гейнриховна

Мать ребёнка: Геттерих Луиза Юлиусовна

СССР, АССР НП, колония Hummel/Brockhausen
Смерть
1942
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