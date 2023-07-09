Мелехина Зинаида Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелехина Зинаида Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: Рябоконь Татьяна Павловна

Смерть
Неизвестно
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