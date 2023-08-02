Смирнова (Корнева) Светлана Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Корнев Сергей
Мать: Корнева Вафира Василевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Кристина Сергеевна
Отец ребёнка: Смирнов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Ярослав Сергеевич
Отец ребёнка: Смирнов Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смирнов Сергей