Смирнова (Корнева) Светлана Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Корнева) Светлана Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корнев Сергей

Мать: Корнева Вафира Василевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Кристина Сергеевна

Отец ребёнка: Смирнов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Ярослав Сергеевич

Отец ребёнка: Смирнов Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Сергей

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