(Абаев) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Абаев) Анастасия

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Место рождения

Казахстан

Дата рождения

13.04.1993

Пол

Женский

Отец

1970 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1993

Отец: Абаев Юрий Искандерович

Мать: не указана

Казахстан
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