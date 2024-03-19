Леви Шарлота — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леви Шарлота

Место рождения

Не указано

Дата рождения

552

Пол

Женский

Отец

516 г.р.

Мать

520 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
552

Отец: Званский Микаэль

Мать: Званская Нури

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