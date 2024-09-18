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Головкина Анна Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Прохоров Никифор

Мать: не указана

Бракосочетание
22.11.1891

Муж: Головкин Василий Николаевич

Верещагино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
30.07.1896

Дочь: Юдина (Головкина) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Головкин Василий Николаевич

Смерть
Неизвестно

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