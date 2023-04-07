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Екатерина Андреевна
Екатерина Андреевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1740
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Андрей Иванович
1722 г.р.
Мать
Евдокия Петровна
1725 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец:
Андрей Иванович
Мать:
Евдокия Петровна
Смерть
Неизвестно
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