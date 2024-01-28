Измагилова Аниса Миргасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1961
г.Казань
Бракосочетание
13.09.1980
Рождение ребёнка
17.04.1981
Отец ребёнка: Егоров Сергей Григорьевич
Рождение ребёнка
23.04.1982
Дочь: Егорова Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Егоров Сергей Григорьевич
г.Караганда,р.д.№1 старый город)
Рождение ребёнка
21.03.1984
Сын: Егоров Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Егоров Сергей Григорьевич
Казахстан,г.Караганда
Рождение ребёнка
14.12.1985
Дочь: Егорова Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Егоров Сергей Григорьевич
Казахстан,г.Караганда
Рождение ребёнка
20.03.1987
Дочь: Егорова Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Егоров Сергей Григорьевич
Казахстан,г.Караганда