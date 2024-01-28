Измагилова Аниса Миргасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Измагилова Аниса Миргасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1961

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1961

Отец: Измагилов Миргасим Идрисович

Мать: Сахабутдинова Альфия Исламовна

г.Казань
Бракосочетание
13.09.1980

Муж: Егоров Сергей Григорьевич

Рождение ребёнка
17.04.1981

Сын: Егоров Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Егоров Сергей Григорьевич

Рождение ребёнка
23.04.1982

Дочь: Егорова Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Егоров Сергей Григорьевич

г.Караганда,р.д.№1 старый город)
Рождение ребёнка
21.03.1984

Сын: Егоров Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Егоров Сергей Григорьевич

Казахстан,г.Караганда
Рождение ребёнка
14.12.1985

Дочь: Егорова Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Егоров Сергей Григорьевич

Казахстан,г.Караганда
Рождение ребёнка
20.03.1987

Дочь: Егорова Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Егоров Сергей Григорьевич

Казахстан,г.Караганда

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