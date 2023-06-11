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Чашкин Евфимий Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Чашкин Гаврила Иванович

Мать: Чашкина Апросинья Егоровна

Рождение ребёнка
18.09.1882

Сын: мертворожденный

Мать ребёнка: Эноктаева Наталья Павловна (Петровна)

Рождение ребёнка
17.10.1883

Сын: Чашкин Иван Ефимович

Мать ребёнка: Эноктаева Наталья Павловна (Петровна)

Васькино, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
01.03.1885

Дочь: Чашкина Дарья Ефимовна

Мать ребёнка: Эноктаева Наталья Павловна (Петровна)

Васькино, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
10.02.1891

Сын: Чашкин Прокопий Ефимович

Мать ребёнка: Эноктаева Наталья Павловна (Петровна)

Васькино, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эноктаева Наталья Павловна (Петровна)

Смерть
Неизвестно