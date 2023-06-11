Чашкин Евфимий Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Рождение ребёнка
18.09.1882
Сын: мертворожденный
Мать ребёнка: Эноктаева Наталья Павловна (Петровна)
Рождение ребёнка
17.10.1883
Сын: Чашкин Иван Ефимович
Мать ребёнка: Эноктаева Наталья Павловна (Петровна)
Рождение ребёнка
01.03.1885
Дочь: Чашкина Дарья Ефимовна
Мать ребёнка: Эноктаева Наталья Павловна (Петровна)
Рождение ребёнка
10.02.1891
Мать ребёнка: Эноктаева Наталья Павловна (Петровна)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно