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Коханов Петр Архипович

Место рождения

Аверино, Павинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1893 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

св
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коханов Архип Васильевич

Мать: Коханова Дарья Фоминична

Аверино, Павинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коханова Нина Петровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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