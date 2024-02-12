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Вихалев (Маркелов) Андрей Николаевич
Вихалев (Маркелов) Андрей Николаевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.04.1974
Пол
Мужской
Отец
Вихалев Николай Николаевич
1956 г.р.
Мать
Вихалева (Зудова) Галина Викторовна
1956 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1974
Отец:
Вихалев Николай Николаевич
Мать:
Вихалева Галина Викторовна
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