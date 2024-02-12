Вихалев (Маркелов) Андрей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вихалев (Маркелов) Андрей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1974

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1974

Отец: Вихалев Николай Николаевич

Мать: Вихалева Галина Викторовна

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