Сорокин Каллистрат Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.04.1857
Дата смерти06.11.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.04.1857
Бракосочетание
15.11.1876
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
05.07.1884
Дочь: Башкирова Ольга Каллистратовна
Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
27.02.1886
Сын: Сорокин Фёдор Каллистратович
Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
07.01.1888
Дочь: Чернова Анисья Каллистратовна
Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
15.07.1890
Дочь: Ушманова Мария Каллистратовна
Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
16.07.1892
Сын: Сорокин Сергей Каллистратович
Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
11.02.1894
Сын: Сорокин Никифор Каллистратович
Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
15.09.1897
Сын: Сорокин Михаил Каллистратович
Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
27.10.1900
Сын: Сорокин Андрей Каллистратович
Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.11.1901