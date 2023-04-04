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Сорокин Каллистрат Игнатьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.04.1857

Дата смерти

06.11.1901

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.04.1857

Отец: Сорокин Игнат Яковлевич

Мать: Сорокина Гликерья Ивановна

Бракосочетание
15.11.1876

Жена: Сорокина Евдокия Петровна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
05.07.1884

Дочь: Башкирова Ольга Каллистратовна

Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Петровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.02.1886

Сын: Сорокин Фёдор Каллистратович

Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Петровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.01.1888

Дочь: Чернова Анисья Каллистратовна

Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Петровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.07.1890

Дочь: Ушманова Мария Каллистратовна

Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Петровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.07.1892

Сын: Сорокин Сергей Каллистратович

Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Петровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.02.1894

Сын: Сорокин Никифор Каллистратович

Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Петровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.09.1897

Сын: Сорокин Михаил Каллистратович

Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Петровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.10.1900

Сын: Сорокин Андрей Каллистратович

Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Петровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
06.11.1901
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