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Губина Марфа Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1836 ст.

Сын: Губин Григорий Иванов

Отец ребёнка: Губин Иван Леонтьев

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
03.10.1840 ст.

Сын: Губин Филип Иванов

Отец ребёнка: Губин Иван Леонтьев

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
15.03.1848 ст.

Сын: Губин Алексей Иванов

Отец ребёнка: Губин Иван Леонтьев

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.03.1857 ст.

Сын: Губин Георгий (Егор) Иванович

Отец ребёнка: Губин Иван Леонтьев

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния

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