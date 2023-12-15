Губина Марфа Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1836 ст.
Отец ребёнка: Губин Иван Леонтьев
Рождение ребёнка
03.10.1840 ст.
Сын: Губин Филип Иванов
Отец ребёнка: Губин Иван Леонтьев
Рождение ребёнка
15.03.1848 ст.
Сын: Губин Алексей Иванов
Отец ребёнка: Губин Иван Леонтьев
Рождение ребёнка
21.03.1857 ст.
Сын: Губин Георгий (Егор) Иванович
Отец ребёнка: Губин Иван Леонтьев
Смерть
Неизвестно