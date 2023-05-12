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Лопатина Элина Олеговна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1960 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1988

Отец: не указан

Мать: Лопатина Ирина Петровна