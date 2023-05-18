Брагин Геннадий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Брагин Кузьма (Косьма) Федоров
Мать: Брагина Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брагин Владик
Мать ребёнка: Брагина Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алина
Мать ребёнка: Брагина Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Брагина Галина
Смерть
Около 2015
Саров, ЗАТО город Саров, Нижегородская область