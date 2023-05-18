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Брагин Геннадий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 2015

Пол

Мужской

Добавил:

VS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Брагин Кузьма (Косьма) Федоров

Мать: Брагина Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брагин Владик

Мать ребёнка: Брагина Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алина

Мать ребёнка: Брагина Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брагина Галина

Смерть
Около 2015
Саров, ЗАТО город Саров, Нижегородская область