Григорий Яковлев
Место рождениясело Покровского в Полозове Рыбинского уезда
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1749
Отец: Яков Иванов
Мать: Евдокия Кузьмина
Григорий Яковлевич (1749 — ? ) Родился в семье пономаря села Покровского в Полозове Рыбинского уезда Якова Ивановича. Служил пономарем в том же селе. 19 декабря 1775 года рукоположен во диакона к церк... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Звездина Прасковья Григорьева
Мать ребёнка: Стефанида Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефросинья Григорьева
Мать ребёнка: Стефанида Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стефанида Михайлова
Рождение ребёнка
1767
Сын: Иван Григорьев
Мать ребёнка: Стефанида Михайлова
Иван Григорьевич (1767 — ?) Родился в семье пономаря села Покровского в Полозове Рыбинского уезда Григория Яковлевича. В 1783 году определен во дьячка к церкви села Андреевского Романов-Борисоглебског... Показать все
Рождение ребёнка
1774
Сын: Николай Григорьев
Мать ребёнка: Стефанида Михайлова
Николай Григорьевич (1774 — ?) Родился в семье пономаря села Покровского в Полозове Рыбинского уезда Григория Яковлевича. В 1790 году1 определен в пономаря к церкви села Благовещенского на Черемхе Ром... Показать все
Рождение ребёнка
1776
Сын: Задубровский Георгий Григорьев
Мать ребёнка: Стефанида Михайлова
Задубровский Георгий Григорьевич (1776 — ?) Родился семье дьякона села Архангельского на Черемхе Рыбинского уезда Григория Яковлевича. С 1788 года обучался в Ярославской духовной семинарии, уволен из ... Показать все
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Прасковья Григорьева
Мать ребёнка: Стефанида Михайлова
Смерть
Неизвестно