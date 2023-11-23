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Григорий Яковлев

Место рождения

село Покровского в Полозове Рыбинского уезда

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Яков Иванов

Мать: Евдокия Кузьмина

Григорий Яковлевич (1749 — ? ) Родился в семье пономаря села Покровского в Полозове Рыбинского уезда Якова Ивановича. Служил пономарем в том же селе. 19 декабря 1775 года рукоположен во диакона к церк... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Звездина Прасковья Григорьева

Мать ребёнка: Стефанида Михайлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефросинья Григорьева

Мать ребёнка: Стефанида Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стефанида Михайлова

Рождение ребёнка
1767

Сын: Иван Григорьев

Мать ребёнка: Стефанида Михайлова

Иван Григорьевич (1767 — ?) Родился в семье пономаря села Покровского в Полозове Рыбинского уезда Григория Яковлевича. В 1783 году определен во дьячка к церкви села Андреевского Романов-Борисоглебског... Показать все
Рождение ребёнка
1774

Сын: Николай Григорьев

Мать ребёнка: Стефанида Михайлова

Николай Григорьевич (1774 — ?) Родился в семье пономаря села Покровского в Полозове Рыбинского уезда Григория Яковлевича. В 1790 году1 определен в пономаря к церкви села Благовещенского на Черемхе Ром... Показать все
Рождение ребёнка
1776

Сын: Задубровский Георгий Григорьев

Мать ребёнка: Стефанида Михайлова

Задубровский Георгий Григорьевич (1776 — ?) Родился семье дьякона села Архангельского на Черемхе Рыбинского уезда Григория Яковлевича. С 1788 года обучался в Ярославской духовной семинарии, уволен из ... Показать все
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Прасковья Григорьева

Мать ребёнка: Стефанида Михайлова

Смерть
Неизвестно

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