Стенерсен (Борхсениус) Катрин Элисабет — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стенерсен (Борхсениус) Катрин Элисабет

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1811

Дата смерти

29.01.1887

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1811

Отец: Борхсениус Лаурентиус

Мать: Борхсениус Фредрикке Кристина

Рождение ребёнка
05.12.1840

Сын: Стенерсен Йонас Хенрик

Отец ребёнка: Стенерсен Андреас Николаус Хессельберг

Рождение ребёнка
27.02.1843

Сын: Стенерсен Лаурентиус Борхсениус

Отец ребёнка: Стенерсен Андреас Николаус Хессельберг

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стенерсен Андреас Николаус Хессельберг

Смерть
29.01.1887
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