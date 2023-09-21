Стенерсен (Борхсениус) Катрин Элисабет
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1811
Дата смерти29.01.1887
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1811
Отец: Борхсениус Лаурентиус
Рождение ребёнка
05.12.1840
Отец ребёнка: Стенерсен Андреас Николаус Хессельберг
Рождение ребёнка
27.02.1843
Сын: Стенерсен Лаурентиус Борхсениус
Отец ребёнка: Стенерсен Андреас Николаус Хессельберг
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.01.1887