Елизавета Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.07.1876
Отец ребёнка: Гром Амос Емилиенович
Рождение ребёнка
16.03.1880
Дочь: Дарья Амосовна
Отец ребёнка: Гром Амос Емилиенович
Рождение ребёнка
19.12.1881
Дочь: Пономарчук Анастасия Амосовна
Отец ребёнка: Гром Амос Емилиенович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Носальская Евдокия Амосовна
Отец ребёнка: Гром Амос Емилиенович