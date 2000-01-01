Елизавета Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елизавета Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.07.1876

Сын: Гром Афанасий Амосович

Отец ребёнка: Гром Амос Емилиенович

Рождение ребёнка
16.03.1880

Дочь: Дарья Амосовна

Отец ребёнка: Гром Амос Емилиенович

Рождение ребёнка
19.12.1881

Дочь: Пономарчук Анастасия Амосовна

Отец ребёнка: Гром Амос Емилиенович

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Носальская Евдокия Амосовна

Отец ребёнка: Гром Амос Емилиенович

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