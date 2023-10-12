Бобрецов Артемий Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБобрецов Артемий Леонтьевич

Бобрецов Артемий Леонтьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бобрецов Леонтий

Мать: не указана

Архангельская губерния, Мезенский уезд, Койнасская волость.
Пропал без вести (военное)
09.11.1914
Пропал без вести 09.11.1914, д. Ржеплин, д. Скала Меховского уезда Келецкой губ. Источник: Список нижним чинам 90 пехотного Онежского полка убитым и без вести пропавшим в боях с 6 по 10 ноября 1914 г... Показать все
Военная служба
1914
Рядовой, 90-й пехотный Онежский полк.
Попал в плен (военное)
Неизвестно
Ефрейтор, 90-й пехотный Онежский полк. Лагерь: Пархим, Германия, Мекленбург-Шверин. Источник: Карточки военнопленных. (РГВИА Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (пленные), ящ.5864-А)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close