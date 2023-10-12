Бобрецов Артемий Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: Бобрецов Леонтий
Мать: не указана
Архангельская губерния, Мезенский уезд, Койнасская волость.
Пропал без вести (военное)
09.11.1914
Пропал без вести 09.11.1914, д. Ржеплин, д. Скала Меховского уезда Келецкой губ. Источник: Список нижним чинам 90 пехотного Онежского полка убитым и без вести пропавшим в боях с 6 по 10 ноября 1914 г... Показать все
Военная служба
1914
Рядовой, 90-й пехотный Онежский полк.
Попал в плен (военное)
Неизвестно
Ефрейтор, 90-й пехотный Онежский полк. Лагерь: Пархим, Германия, Мекленбург-Шверин. Источник: Карточки военнопленных. (РГВИА Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (пленные), ящ.5864-А)
Смерть
Неизвестно