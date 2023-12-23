Параскева Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Елизавета Илларионова
Отец ребёнка: Ларион Данилов
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Елена Илларионова
Отец ребёнка: Ларион Данилов
Рождение ребёнка
1890
Сын: Александр Илларионов
Отец ребёнка: Ларион Данилов
Рождение ребёнка
23.12.1892
Сын: Павел Илларионов
Отец ребёнка: Ларион Данилов
Рождение ребёнка
16.11.1894 ст.
Дочь: Анна Илларионова
Отец ребёнка: Ларион Данилов
Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.501, лл154об-155
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ларион Данилов
Смерть
Неизвестно