Параскева Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Елизавета Илларионова

Отец ребёнка: Ларион Данилов

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Елена Илларионова

Отец ребёнка: Ларион Данилов

Рождение ребёнка
1890

Сын: Александр Илларионов

Отец ребёнка: Ларион Данилов

Рождение ребёнка
23.12.1892

Сын: Павел Илларионов

Отец ребёнка: Ларион Данилов

Рождение ребёнка
16.11.1894 ст.

Дочь: Анна Илларионова

Отец ребёнка: Ларион Данилов

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.501, лл154об-155
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларион Данилов

Смерть
Неизвестно
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