Sowa S. Wojciech I Apolonia Oblińska Antoni Около 1794 — найти родственников по фамилии на Familio
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Sowa S. Wojciech I Apolonia Oblińska Antoni

Место рождения

PRZYJMY PAR PORĘBA

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

23.01.1852

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Sowa Wojciech

Мать: Sowa (Obleńska) Apolonia

PRZYJMY PAR PORĘBA
Бракосочетание
1850

Жена: Sowa (Ponichter) Katarzyna

Poręba-Kocęby
Współmałżonek: Franciszka Szymańska, Sowa (z d. POnichter)
Бракосочетание
27.01.1850

Жена: Szymańska, Sowa, Deptuła (Ponichtera) Franciszka

PRZYJMY PAR PORĘBA
Współmałżonek: Antoni Sowa
Смерть
23.01.1852
PRZYJMY PAR PORĘBA

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