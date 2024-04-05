Sowa S. Wojciech I Apolonia Oblińska Antoni
Место рожденияPRZYJMY PAR PORĘBA
Дата рожденияОколо 1794
Дата смерти23.01.1852
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: Sowa Wojciech
Мать: Sowa (Obleńska) Apolonia
PRZYJMY PAR PORĘBA
Бракосочетание
1850
Poręba-Kocęby
Współmałżonek: Franciszka Szymańska, Sowa (z d. POnichter)
Бракосочетание
27.01.1850
PRZYJMY PAR PORĘBA
Współmałżonek: Antoni Sowa
Смерть
23.01.1852
PRZYJMY PAR PORĘBA