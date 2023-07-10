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Чинарихин Василий Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1891

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1891

Отец: Чинарихин Афанасий Михайлович

Мать: Негодяева Татьяна Евтихиевна

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