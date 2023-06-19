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Плотникова Клавдия Петровна

Место рождения

Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

28.10.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1896

Отец: Плотников Петр Петрович

Мать: Шапошникова Мария Александровна

Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
МК: ГАСО Ф.48 оп.5 д.68 Запись 59Ж отец - Плотников Петр Петрович Гжатский мещанин мать - Плотникова Мария Александровна Законная жена
Крещение
30.10.1896 ст.
Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
МК: ГАСО Ф.48 оп.5 д.68 Запись 59Ж Восприемники: Попов Михаил Григорьевич - Ряжский мещанин Шапошникова Екатерина Александровна - Гжатская мещанская дочь-девица
Смерть
Неизвестно