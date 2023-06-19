Плотникова Клавдия Петровна
Место рождения
Дата рождения28.10.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
28.10.1896
МК: ГАСО Ф.48 оп.5 д.68 Запись 59Ж отец - Плотников Петр Петрович Гжатский мещанин мать - Плотникова Мария Александровна Законная жена
Крещение
30.10.1896 ст.
МК: ГАСО Ф.48 оп.5 д.68 Запись 59Ж Восприемники: Попов Михаил Григорьевич - Ряжский мещанин Шапошникова Екатерина Александровна - Гжатская мещанская дочь-девица
Смерть
Неизвестно