Svjatogor-Shtepin Sofja Evgenjevna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Svjatogor-Shtepin Sofja Evgenjevna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Пол

Женский

Отец

1827 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Svjatogor-Shtepin Evgeny Vasiljevich

Мать: Gruzinov Alexandra Iosifovna

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