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Svjatogor-Shtepin Sofja Evgenjevna
Svjatogor-Shtepin Sofja Evgenjevna
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1856
Пол
Женский
Отец
Svjatogor-Shtepin Evgeny Vasiljevich
1827 г.р.
Мать
Gruzinov Alexandra Iosifovna
Дети
Не указаны
Добавил:
МГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец:
Svjatogor-Shtepin Evgeny Vasiljevich
Мать:
Gruzinov Alexandra Iosifovna
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