Алешина (Бурляй) Людмила Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алешина (Бурляй) Людмила Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1958

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1958

Отец: Бурляй Геннадий Яковлевич

Мать: Бурляй Любовь Гавриловна

Рождение ребёнка
24.04.1977

Сын: Алешин Роман Валериевич

Отец ребёнка: Алешин Валерий Иванович

Ткуарчал, Ткуарчалский район
Рождение ребёнка
11.05.1993

Сын: Стояненко Константин Сергеевич

Отец ребёнка: Стояненко Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
29.03.1994

Дочь: Стояненко Виктория Сергеевна

Отец ребёнка: Стояненко Сергей Николаевич

Шахты, город Шахты, Ростовская область