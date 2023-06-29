Алешина (Бурляй) Людмила Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1958
Рождение ребёнка
24.04.1977
Отец ребёнка: Алешин Валерий Иванович
Ткуарчал, Ткуарчалский район
Рождение ребёнка
11.05.1993
Сын: Стояненко Константин Сергеевич
Отец ребёнка: Стояненко Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
29.03.1994
Дочь: Стояненко Виктория Сергеевна
Отец ребёнка: Стояненко Сергей Николаевич
Шахты, город Шахты, Ростовская область