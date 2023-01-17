Болтушкин Александр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болтушкин Александр Павлович

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Место рождения

Сарафановская, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

18.04.1904

Дата смерти

02.03.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Сарафановская, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
02.03.1943
с. Тарановка, Змиевский р-н, Харьковская обл.
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