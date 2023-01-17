Болтушкин Александр Павлович
Место рождения
Дата рождения18.04.1904
Дата смерти02.03.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
02.03.1943
с. Тарановка, Змиевский р-н, Харьковская обл.