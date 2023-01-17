Сорокин Питирим Александрович
Место рождения
Дата рождения04.02.1889
Дата смерти10.02.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1889
Место жительства
С 1906
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Место жительства
С 1907
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1922
г. Прага, Чехия
Смерть
10.02.1968
г. Винчестер, Массачусетс США
Место жительства
По 1968
г. Винчестер, Массачусетс США