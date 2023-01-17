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Щербакова Жаннета

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Место рождения

Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
03.09.1983

Сын: Щербаков Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Щербаков Николай Валентинович

Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
17.09.1985

Дочь: Ахатова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Щербаков Николай Валентинович

Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Николай Валентинович

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