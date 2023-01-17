Щербакова Жаннета
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.09.1983
Сын: Щербаков Георгий Николаевич
Отец ребёнка: Щербаков Николай Валентинович
Рождение ребёнка
17.09.1985
Дочь: Ахатова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Щербаков Николай Валентинович
Бракосочетание
Неизвестно