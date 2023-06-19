Савинкин Иван Максимович
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Рождение ребёнка
10.01.1900
Сын: Савинкин Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Савинкина Акилина Гаврилова
Рождение ребёнка
16.01.1902
Сын: Савинкин Антоний Иванович
Мать ребёнка: Савинкина Акилина Гаврилова
Рождение ребёнка
13.01.1903
Мать ребёнка: Савинкина Акилина Гаврилова
Рождение ребёнка
09.09.1904
Мать ребёнка: Савинкина Акилина Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно