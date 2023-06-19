Савинкин Иван Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавинкин Иван Максимович

Савинкин Иван Максимович

Место рождения

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

VS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Савинкин (саввин) Максим Савинов

Мать: Савинкина (саввина) Прасковья Игнатова

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
10.01.1900

Сын: Савинкин Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Савинкина Акилина Гаврилова

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
16.01.1902

Сын: Савинкин Антоний Иванович

Мать ребёнка: Савинкина Акилина Гаврилова

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
13.01.1903

Сын: Савинкин Мирон Иванович

Мать ребёнка: Савинкина Акилина Гаврилова

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
09.09.1904

Сын: Савинкин Сергей Иванович

Мать ребёнка: Савинкина Акилина Гаврилова

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савинкина Акилина Гаврилова

Смерть
Неизвестно