Башкиров Матвей Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башкиров Матвей Емельянович

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

1843

Дата смерти

1924

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
1924
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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