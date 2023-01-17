Мухлади (Власова) Варвара Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848 ст.
Отец: Власов Георгий Николаевич
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1876 ст.
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
05.12.1876 ст.
Сын: Мухлади Николай Николаевич
Отец ребёнка: Мухлади Николай Федорович (Тодорович)
Запись о рождении сделана в метрической книге Введенской церкви Феодосии.
Смерть
Неизвестно