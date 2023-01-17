Мухлади (Власова) Варвара Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухлади (Власова) Варвара Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848 ст.

Отец: Власов Георгий Николаевич

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1876 ст.

Муж: Мухлади Николай Федорович (Тодорович)

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
05.12.1876 ст.

Сын: Мухлади Николай Николаевич

Отец ребёнка: Мухлади Николай Федорович (Тодорович)

Запись о рождении сделана в метрической книге Введенской церкви Феодосии.
Смерть
Неизвестно
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