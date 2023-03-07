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(Жданова) Ховронья Тимофеева

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Место рождения

поч. над Яранью по левую сторону, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1719 г.р.

Мать

Около 1732 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: Жданов Тимофей Никифоров

Мать: Жданова Евдокия (Авдотья) Ефимова

поч. над Яранью по левую сторону, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. над Яранью по левую сторону, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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