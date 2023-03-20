Чухнакова Агафья Евстафиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1900 ст.
Сын: Чухнаков Михаил Прокопиев
Отец ребёнка: Чухнаков Прокопий Тихонов
Рождение ребёнка
23.02.1903 ст.
Дочь: Евдокия Прокопиева
Отец ребёнка: Чухнаков Прокопий Тихонов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно