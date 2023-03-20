Чухнакова Агафья Евстафиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чухнакова Агафья Евстафиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1900 ст.

Сын: Чухнаков Михаил Прокопиев

Отец ребёнка: Чухнаков Прокопий Тихонов

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.02.1903 ст.

Дочь: Евдокия Прокопиева

Отец ребёнка: Чухнаков Прокопий Тихонов

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чухнаков Прокопий Тихонов

Смерть
Неизвестно
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