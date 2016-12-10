Василевская (Щипанова) Нина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения01.01.1936
Дата смерти10.12.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Василевский Михаил Ермолаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.12.2016
Николаевск-на-Амуре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край