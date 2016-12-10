Василевская (Щипанова) Нина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василевская (Щипанова) Нина Григорьевна

Место рождения

Житомир, Житомирська область

Дата рождения

01.01.1936

Дата смерти

10.12.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Житомир, Житомирська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Василевский Михаил Ермолаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василевский Михаил Ермолаевич

Смерть
10.12.2016
Николаевск-на-Амуре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край

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