Костина Софья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костина Софья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1987

Пол

Женский

Отец

1968 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1987

Отец: Костин Василий Петрович

Мать: не указана

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