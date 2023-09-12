Сердюк Василий Евтихиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Сердюк Евтихий Григорьевич
Мать: Сердюк Евдокия
Рождение ребёнка
07.01.1923
Дочь: Сердюк Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Сердюк Наталия Ивановна
1 ребенок по числу родившихся 1 ребенок по числу живых Кем сделано заявление о рождении: дедом ребёнка Евтихием Сердюк, гражданином пос. Каменка, Н-Локтевской волости, Черепановского уезда Отец: Сер... Показать все
Место жительства
1923
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сердюк Наталия Ивановна
Смерть
Неизвестно