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Сердюк Василий Евтихиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Сердюк Евтихий Григорьевич

Мать: Сердюк Евдокия

Рождение ребёнка
07.01.1923

Дочь: Сердюк Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Сердюк Наталия Ивановна

Каменка, Ново-Локтевская волость, Барнаульский уезд
1 ребенок по числу родившихся 1 ребенок по числу живых Кем сделано заявление о рождении: дедом ребёнка Евтихием Сердюк, гражданином пос. Каменка, Н-Локтевской волости, Черепановского уезда Отец: Сер... Показать все
Место жительства
1923
Каменка, Ново-Локтевская волость, Барнаульский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сердюк Наталия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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