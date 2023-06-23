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Никифоров Николай Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никифор Антипович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1900

Сын: Николаев Фёдор Николаевич

Мать ребёнка: Антипова Дарья Антиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Николай Николаевич

Мать ребёнка: Антипова Дарья Антиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никифорова Евгения Николаевна

Мать ребёнка: Антипова Дарья Антиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никифорова Феодосья Николаевна

Мать ребёнка: Антипова Дарья Антиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Илья Николаевич

Мать ребёнка: Антипова Дарья Антиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Иван Николаевич

Мать ребёнка: Антипова Дарья Антиповна

Смерть
Неизвестно