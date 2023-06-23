Никифоров Николай Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никифор Антипович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.03.1900
Сын: Николаев Фёдор Николаевич
Мать ребёнка: Антипова Дарья Антиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никифоров Николай Николаевич
Мать ребёнка: Антипова Дарья Антиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никифорова Евгения Николаевна
Мать ребёнка: Антипова Дарья Антиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никифорова Феодосья Николаевна
Мать ребёнка: Антипова Дарья Антиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никифоров Илья Николаевич
Мать ребёнка: Антипова Дарья Антиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никифоров Иван Николаевич
Мать ребёнка: Антипова Дарья Антиповна
Смерть
Неизвестно