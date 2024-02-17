Ruduža/Ruddusch Ilze
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Katsche Ruddusch/
Отец ребёнка: Рудуш/rudužs/ruddusch Янис Рудуш/Rudužs/Ruddusch/
Рождение ребёнка
?.06.1799
Сын: Рудуш/rudužs/ruddusch Mačs Рудуш/Rudužs/Ruddusch/
Отец ребёнка: Рудуш/rudužs/ruddusch Янис Рудуш/Rudužs/Ruddusch/
Paukulneek Zihrul
Рождение ребёнка
Около 1809
Lubahn Ramslau
Смерть
Неизвестно