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Ruduža/Ruddusch Ilze

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Katsche Ruddusch/

Отец ребёнка: Рудуш/rudužs/ruddusch Янис Рудуш/Rudužs/Ruddusch/

Рождение ребёнка
?.06.1799

Сын: Рудуш/rudužs/ruddusch Mačs Рудуш/Rudužs/Ruddusch/

Отец ребёнка: Рудуш/rudužs/ruddusch Янис Рудуш/Rudužs/Ruddusch/

Paukulneek Zihrul
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Rudužs/ruddusch Peter Ruddusch/

Отец ребёнка: Рудуш/rudužs/ruddusch Янис Рудуш/Rudužs/Ruddusch/

Lubahn Ramslau
Смерть
Неизвестно
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