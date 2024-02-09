Шапошник Яков Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смерти1848
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Шапочников Василий
Мать: не указана
ГАВО, И18, дело 453, №57
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Шапошник Татьяна Ефимова/Гаврилова
ГАВО, И-18, Оп. 1, т. 2, д. 618, лл. 75
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Шапошник Татьяна Ефимова/Гаврилова
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Шапошник Татьяна Ефимова/Гаврилова
Смерть
1848
Упоминание
1850
ГАВО, И18, дело 453, №57 Упоминается в Ревизской сказке, умерший