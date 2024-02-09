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Шапошник Яков Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Шапочников Василий

Мать: не указана

ГАВО, И18, дело 453, №57
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шапошник Татьяна Ефимова/Гаврилова

Рождение ребёнка
1811

Сын: Шапошник Дмитрий Яковлев

Мать ребёнка: Шапошник Татьяна Ефимова/Гаврилова

Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО, И-18, Оп. 1, т. 2, д. 618, лл. 75
Рождение ребёнка
1813

Сын: Шапошник Иван Яковлев

Мать ребёнка: Шапошник Татьяна Ефимова/Гаврилова

Рождение ребёнка
1815

Сын: Шапошник Василий Яковлев

Мать ребёнка: Шапошник Татьяна Ефимова/Гаврилова

Смерть
1848
Упоминание
1850
Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО, И18, дело 453, №57 Упоминается в Ревизской сказке, умерший

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