Агафья Евтефьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Сын: Захар Игнатьев
Отец ребёнка: Игнатий Конанов
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Дарья Игнатьева
Отец ребёнка: Игнатий Конанов
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Пелагея Игнатьева
Отец ребёнка: Игнатий Конанов
Смерть
Неизвестно