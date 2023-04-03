Агафья Евтефьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Евтефьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Захар Игнатьев

Отец ребёнка: Игнатий Конанов

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Дарья Игнатьева

Отец ребёнка: Игнатий Конанов

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Пелагея Игнатьева

Отец ребёнка: Игнатий Конанов

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно
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