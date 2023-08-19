Турыкин Сергей Викторович
Место рождения
Дата рождения20.03.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1972
Отец: Турыкин Виктор Петрович
Рождение ребёнка
14.05.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Березина Елена
Ступино, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
01.02.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Березина Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Березина Елена