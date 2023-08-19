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Турыкин Сергей Викторович

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Место рождения

Яндовка, город Ефремов, Тульская область

Дата рождения

20.03.1972

Пол

Мужской

Отец

1932 г.р.

Мать

1933 г.р.

Жена

1976 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1972

Отец: Турыкин Виктор Петрович

Мать: Турыкина Раиса Михайловна

Яндовка, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
14.05.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Березина Елена

Ступино, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
01.02.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Березина Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Березина Елена

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