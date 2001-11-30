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Позднякова Елизавета Сергеевна
Позднякова Елизавета Сергеевна
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Место рождения
Орёл
, город Орёл, Орловская область
Дата рождения
30.11.2001
Пол
Женский
Отец
Поздняков Сергей Геннадьевич
1980 г.р.
Мать
Позднякова (Кондрашина) Ирина Сергеевна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.2001
Отец:
Поздняков Сергей Геннадьевич
Мать:
Позднякова Ирина Сергеевна
Орёл
, город Орёл, Орловская область
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