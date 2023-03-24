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Прасковья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Алексей Александрович

Отец ребёнка: Александр Михайлович

Монащиково, Бычихинская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
1840

Сын: Поваров Матвей Александрович

Отец ребёнка: Александр Михайлович

Монащиково, Бычихинская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
1844

Сын: Поваров Герман Александрович

Отец ребёнка: Александр Михайлович

Монащиково, Бычихинская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
1847

Сын: Поваров Борис Александрович

Отец ребёнка: Александр Михайлович

Монащиково, Бычихинская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
1850

Сын: Владимир Александрович

Отец ребёнка: Александр Михайлович

Монащиково, Бычихинская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Авдотья Александровна

Отец ребёнка: Александр Михайлович

Монащиково, Бычихинская волость, Костромской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Монащиково, Бычихинская волость, Костромской уезд
Смерть
Неизвестно
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