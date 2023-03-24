Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Александр Михайлович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Поваров Матвей Александрович
Отец ребёнка: Александр Михайлович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Поваров Герман Александрович
Отец ребёнка: Александр Михайлович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Поваров Борис Александрович
Отец ребёнка: Александр Михайлович
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Александр Михайлович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Авдотья Александровна
Отец ребёнка: Александр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно