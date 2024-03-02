Кожевникова (N) Ульяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смерти02.03.1879 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1839
Сын: Кожевников Григорий Филиппович
Отец ребёнка: Кожевников Филипп Александрович
с. Красная Горка, Мамадышский уезд, Казанская губ.
Рождение ребёнка
18.01.1850 ст.
Сын: Кожевников Ефим Филиппович
Отец ребёнка: Кожевников Филипп Александрович
с. Красная Горка, Мамадышский уезд, Казанская губ.
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Кожевникова Фёкла Филипповна
Отец ребёнка: Кожевников Филипп Александрович
с. Красная Горка, Мамадышский уезд, Казанская губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.03.1879 ст.
с. Красная Горка, Мамадышский уезд, Казанская губ.