Кожевникова (N) Ульяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожевникова (N) Ульяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

02.03.1879 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Кожевников Григорий Филиппович

Отец ребёнка: Кожевников Филипп Александрович

с. Красная Горка, Мамадышский уезд, Казанская губ.
Рождение ребёнка
18.01.1850 ст.

Сын: Кожевников Ефим Филиппович

Отец ребёнка: Кожевников Филипп Александрович

с. Красная Горка, Мамадышский уезд, Казанская губ.
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Кожевникова Фёкла Филипповна

Отец ребёнка: Кожевников Филипп Александрович

с. Красная Горка, Мамадышский уезд, Казанская губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожевников Филипп Александрович

Смерть
02.03.1879 ст.
с. Красная Горка, Мамадышский уезд, Казанская губ.
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