Худякова Матрена Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.06.1941
Сын: Худяков Анатолий Дмитриевич
Отец ребёнка: Худяков Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
10.11.1945
Дочь: Азарова Галина Дмитриевна
Отец ребёнка: Худяков Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Кокорина Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Худяков Дмитрий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно