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Худякова Матрена Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1941

Сын: Худяков Анатолий Дмитриевич

Отец ребёнка: Худяков Дмитрий Степанович

Реполово, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
10.11.1945

Дочь: Азарова Галина Дмитриевна

Отец ребёнка: Худяков Дмитрий Степанович

Реполово, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1949

Дочь: Кокорина Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Худяков Дмитрий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Худяков Дмитрий Степанович

Смерть
Неизвестно