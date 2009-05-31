Горин Даниил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горин Даниил Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.2009

Пол

Мужской

Отец

1976 г.р.

Мать

1975 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.2009

Отец: Горин Алексей Николаевич

Мать: Горина Анна Александровна

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