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Сорокин Назар Александрович

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Место рождения

Куртамыш, Куртамышский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

28.10.1899

Дата смерти

29.11.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1899

Отец: Сорокин Александр Гаврилович

Мать: не указана

Куртамыш, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
21.12.1926

Сын: Сорокин Степан Назарович

Мать ребёнка: Сорокина Серафима Яковлевна

Куртамыш, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Рожден по свидетельству о рождении село Ольховка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Серафима Яковлевна

Смерть
29.11.1983
Киров, город Киров, Кировская область
Хроническая церебральная недостаточность 3й степени, запись №3655, г. Киров, Первомайский ЗАГС
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