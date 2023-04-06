Сорокин Назар Александрович
Место рождения
Дата рождения28.10.1899
Дата смерти29.11.1983
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1899
Отец: Сорокин Александр Гаврилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.12.1926
Мать ребёнка: Сорокина Серафима Яковлевна
Рожден по свидетельству о рождении село Ольховка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.11.1983
Киров, город Киров, Кировская область
Хроническая церебральная недостаточность 3й степени, запись №3655, г. Киров, Первомайский ЗАГС