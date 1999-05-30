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Докучаев Борис Николаевич

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Место рождения

Лобаново, Пермский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

26.10.1942

Дата смерти

30.05.1999

Пол

Мужской

Отец

1916 или 1917 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

1940 г.р.

Дети

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Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1942

Отец: Горбунов Николай Иванович

Мать: Докучаева Августа Николаевна

Лобаново, Пермский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
16.01.1965

Жена: Докучаева Тамара Ивановна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
24.11.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Докучаева Тамара Ивановна

Рождение ребёнка
28.08.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Докучаева Тамара Ивановна

Смерть
30.05.1999
Кондратово, Пермский муниципальный район, Пермский край
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