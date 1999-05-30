Докучаев Борис Николаевич
Место рождения
Дата рождения26.10.1942
Дата смерти30.05.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1942
Бракосочетание
16.01.1965
Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
24.11.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Докучаева Тамара Ивановна
Рождение ребёнка
28.08.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Докучаева Тамара Ивановна
Смерть
30.05.1999
Кондратово, Пермский муниципальный район, Пермский край