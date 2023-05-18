Параскева Авдиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1867
Рождение ребёнка
05.06.1868
Дочь: Аграфена Ивановна
Отец ребёнка: Труфанов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
18.10.1871
Отец ребёнка: Труфанов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1875
Сын: Труфанов Иван ?
Отец ребёнка: Труфанов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
23.03.1879
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Труфанов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
10.03.1881
Сын: Труфанов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Труфанов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
09.07.1882
Сын: Труфанов Гавриил 1-й
Отец ребёнка: Труфанов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
05.09.1884
Дочь: Харланова Феодора Ивановна
Отец ребёнка: Труфанов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
21.03.1887
Сын: Труфанов Гавриил 2-й
Отец ребёнка: Труфанов Иван Тимофеевич
Смерть
Неизвестно