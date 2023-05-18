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Параскева Авдиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1867

Муж: Труфанов Иван Тимофеевич

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
05.06.1868

Дочь: Аграфена Ивановна

Отец ребёнка: Труфанов Иван Тимофеевич

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
18.10.1871

Сын: Труфанов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Труфанов Иван Тимофеевич

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Труфанов Иван ?

Отец ребёнка: Труфанов Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
23.03.1879

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Труфанов Иван Тимофеевич

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.03.1881

Сын: Труфанов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Труфанов Иван Тимофеевич

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
09.07.1882

Сын: Труфанов Гавриил 1-й

Отец ребёнка: Труфанов Иван Тимофеевич

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
05.09.1884

Дочь: Харланова Феодора Ивановна

Отец ребёнка: Труфанов Иван Тимофеевич

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
21.03.1887

Сын: Труфанов Гавриил 2-й

Отец ребёнка: Труфанов Иван Тимофеевич

Смерть
Неизвестно