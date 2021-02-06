Вязовова (Глушенкова) Людмила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вязовова (Глушенкова) Людмила Васильевна

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Место рождения

Пешелань, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

08.04.1937

Дата смерти

06.02.2021

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1937

Отец: Глушенков Василий

Мать: Евгения Ивановна

Пешелань, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вязовов Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вязовов Владимир

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.04.1963

Сын: Вязовов Валерий Владимирович

Отец ребёнка: Вязовов Владимир

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.03.1970

Сын: Вязовов Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Вязовов Владимир

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Смерть
06.02.2021
Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Похоронена на Троицком кладбище г. Арзамас

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