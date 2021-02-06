Вязовова (Глушенкова) Людмила Васильевна
Место рождения
Дата рождения08.04.1937
Дата смерти06.02.2021
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1937
Отец: Глушенков Василий
Мать: Евгения Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вязовов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вязовов Владимир
Рождение ребёнка
07.04.1963
Сын: Вязовов Валерий Владимирович
Отец ребёнка: Вязовов Владимир
Рождение ребёнка
06.03.1970
Сын: Вязовов Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Вязовов Владимир
Смерть
06.02.2021
Похоронена на Троицком кладбище г. Арзамас